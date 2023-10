Andrzej Duda WYBUCZANY na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Amerykańska Polonia powitała Prezydenta gwizdami (WIDEO)

Maryla 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 7 Odpowiedz

To są czasy. Kobiety w Polsce nie mogą o sobie decydować , za to podatki i składki zus muszą płacić bez dyskusji. A ta Polonia jakoś nie wraca, żyje na obczyźnie zarabiają inne stawki, płacą mniejsze podatki itp. Co Oni mają do wypowiadania się za Nas. Tak to dobrze oceniają to zapraszamy do Polski. Rząd czeka i problemy do rozwiązania również. Żenada