Andrzej Duda zmierza do lokalu wyborczego razem z żoną Agatą i córką Kingą (ZDJĘCIA)

Córka prezydenckiej pary w maju 2019 r. obroniła pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także kurs prawa amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie w USA. Biegle zna języki angielski i niemiecki. Zdała w Warszawie egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W polu prawniczych zainteresowań Kingi Dudy są: międzynarodowe prawo handlowe i prywatne, postępowanie cywilne oraz metody alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów. Była nieprzeciętnie zdolną i ambitną studentką, co zresztą doceniła sama krakowska uczelnia. Została wybrana jako jedna z ośmiorga reprezentantów wydziału prawa na UJ, którzy pojechali do Wiednia na The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, w skrócie Vis Moot. To najbardziej prestiżowy międzynarodowy konkurs dla przyszłych prawników. Co roku bierze w nim 2 tysiące osób – to studenci 300 uczelni z 60 krajów. W Londynie jest na STAŻU w znakomitej firmie prawniczej. WSZYSTKO, co jest związane z jej pobytem w UK, opłacają rodzice Kingi z WŁASNEJ KIESZENI! Oficjalnie potwierdziła to Kancelaria Prezydenta RP, do sprawdzenia na internetowej stronie.