Donald Tusk odwiedza lokal wyborczy w towarzystwie żony Małgorzaty i córki Katarzyny (ZDJĘCIA)

Tusk: Nie widzę powodu, dla którego Duda miałby nagle stać się mężczyzną

Donald Tusk, podtrzymując tradycję, wybrał się do lokalu wyborczego w towarzystwie żony i córki. Tuskowie, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, udali się do urn przyodziani w maseczki ochronne. Zadbali także o adekwatne do sytuacji stroje. Podczas gdy polityk wybrał się do lokalu ubrany w garnitur i białą koszulę, Małgorzata i Katarzyna postawiły na eleganckie sukienki i buty na obcasie.