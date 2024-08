Andrzej Grabowski zarysował taksówkę swoim jaguarem za 350 tysięcy złotych. KIEPSKI z niego kierowca? (ZDJĘCIA)

Twoja sprawa�... 38 min. temu zgłoś do moderacji 240 2 Odpowiedz

No i co z tego? Zdarza się. Nie jechał pijany, nikomu krzywdy nie zrobił, w przeciwieństwie do innych celebrytów. Pokryje koszty naprawienia szkody i po sprawie. Denne jest to polowanie na ludzi w codziennych sytuacjach.