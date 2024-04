RZADKI WIDOK: 72-letni Andrzej Grabowski z partnerką na salonach. "Nie chciała z nim pozować..." (ZDJĘCIA)

Partnerce Andrzeja Grabowskiego nie zależy, by brylować z nim na tzw. ściankach. Chociaż wspierała go za kulisami, nie chciała z nim pozować do zdjęć. Razem pojawili się też na bankiecie, ale wybrali miejsce w kącie restauracji, z daleka od tłumów, tak, żeby nie rzucali się w oczy. Wszystko wskazuje też na to, że Aldona ma świetny kontakt z córkami Grabowskiego. Po premierze przywitała się z córką Andrzeja, Zuzanną i pogratulowała jej występu. Widać, że mają bardzo dobre relacje – powiedział serwisowi Shownews przyjaciel rodziny.