Andrzej i Agata Dudowie prezentują BOGATĄ MIMIKĘ na obchodach Dnia Flagi (ZOBACZ)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to stosunkowo nowe święto, wprowadzone w 2004 roku i obchodzone między Świętem Pracy a świętem uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Wielu Polaków bierze tego dnia urlop, aby nieprzerwanie cieszyć się długą majówką. Kto nie wyjechał wypoczywać na łonie natury, mógł przybyć do Warszawy, gdzie odbyły się oficjalne obchody Dnia Flagi i uroczystość podniesienia flagi państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.

W Dzień Flagi pierwsza dama też postanowiła jakoś nawiązać do świata kwiatów, bowiem na jej sukni widniały duże szkarłatne róże. Do sukienki dobrała biały żakiet, a całość przewiązała szerokim skórzanym pasem - oczywiście w czerwonym kolorze. Suknia wyglądała pięknie, aczkolwiek można było odnieść wrażenie, że jest nieco przydługa, bo sięgała prawie do kostek Agaty Dudy.