Omenaa Mensah zachwyca się działalnością Agaty Dudy: "Jak zaczęła opowiadać, ile rzeczy robi, to byłam pod WIELKIM WRAŻENIEM"

Zupełnie inne światło na postać żony prezydenta rzuca jednak najnowsza wypowiedź Omeny Mensah. Celebrytka, która zaprosiła pierwszą damę do swojego ośrodka dla kobiet i dzieci z Ukrainy RiO Edu Centrum , twierdzi, że zrobiła ona na niej ogromne wrażenie.

(...) Poznałyśmy się kilka dni temu dosłownie, opowiedziałam jej o tej inicjatywie i zaprosiłam ją do nas. Pani Agata Duda bardzo dużo pomaga. Jak mi zaczęła opowiadać, ile rzeczy robi, w jakich sytuacjach była, to powiem szczerze - byłam pod wielkim wrażeniem - zachwyca się wybranką serca głowy państwa, twierdząc, że pierwsza dama jest przez rodaków niedoceniana, gdyż za mało chwali się tym, co robi:

Niestety, Pierwsza Dama się tym wszystkim nie chwali i szkoda. Więc pomyślałam, że może byłby to dobry pretekst, żeby przyjechała, zobaczyła, jak my to robimy. Bardzo pochwaliła to systemowe podejście. Sama jest nauczycielką i myślę, że była pod wielkim wrażeniem - opowiadała podekscytowana w rozmowie z "Jastrząb Post".