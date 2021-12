Dorota Wellman ostro o Agacie Dudzie: "Nie interesuje mnie, co ma do powiedzenia"

Dorota Wellman bez wątpienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych dziennikarek i cieszy się sporą sympatią wśród widzów. Prezenterka od lat występuje w "Dzień Dobry TVN" w duecie z Marcinem Prokopem, obecnie prowadzi również własny program, "Inspirujące kobiety". Wellman znana jest ze swojej bezpośredniości i często komentuje polską rzeczywistość bez owijania w bawełnę. Kilka miesięcy temu głośno było o felietonie dziennikarki dla "Wysokich Obcasów" , w którym ta otwarcie skrytykowała polskie influencerki, w tym Edytę Herbuś.

Ostatnio Dorota Wellman gościła w programie "W moim stylu" na kanale Magdy Mołek. W rozmowie nie brakowało wątków poświęconych aktualnej sytuacji polskich kobiet oraz ich obecności w przestrzeni publicznej. Na samym początku wywiadu Mołek zapytała niegdysiejszą redakcyjną koleżankę, co sądzi o łatwości, z jaką zamyka się obecnie usta Polkom. W odpowiedzi Wellmann przyznała, że jej zdaniem kobiety w naszym kraju wciąż boją się otwarcie wyrażać swoje zdanie .

Kobiety są same sobie winne, bo dają sobie te usta zamknąć, czego zupełnie nie rozumiem. Boją się własnego cienia, wygłaszać własne poglądy. Uważają, że zostaną za to ukarane (...) Mają w sobie wielką odpowiedzialność za rodzinę, za to, że może się zdarzyć coś, co zaszkodzi nie tylko mnie, ale moim bliskim. I to może hamować kobiety przed otwartością i wygłaszaniem swojego zdania głośno i wyraźnie - oceniła dziennikarka.

Wellman może się pochwalić wieloletnim zawodowym doświadczeniem i ma na koncie wiele wywiadów ze znanymi postaciami. Mołek postanowiła zapytać dziennikarkę, jakie pytanie zadałaby Agacie Dudzie, gdyby miała możliwość rozmowy z pierwszą damą. W odpowiedzi Wellman przyznała jednak, że wcale nie byłaby zainteresowana wywiadem z małżonką obecnie urzędującego prezydenta.

Nie chcę rozmawiać z Agatą Dudą. Nie interesuje mnie, co ma do powiedzenia - powiedziała stanowczo.

Wellman przyznała, że jej zdaniem Agata Duda nie wykorzystuje należycie możliwości, jakie daje jej stanowisko pierwszej damy. Według dziennikarki prezydentowa powinna być bardziej zaangażowana w sprawy kobiet czy polskiego szkolnictwa, zamiast skupiać się głównie na reprezentowaniu kraju u boku męża.

Jeśli ktoś pełni w państwie taką funkcję, jest pierwszą damą, ma taką możliwość, taką życiową szansę, żeby zrobić wiele dobrych rzeczy i nie wykorzystuje tej sytuacji do tego, by zajmować się istotnymi sprawami kobiet, dzieci, rodzin. Żeby nie tylko prezentować się w pięknych sukniach na Dożynkach, tylko zrobić coś naprawdę dobrego dla szkolnictwa, kiedy jest się nauczycielem. Jeżeli nie wykorzystuje się żadnej swojej szansy, tylko pełni funkcje czysto reprezentacyjne, pokazuje się, kiedy musi, albo wyjeżdża z biurem podróży ze swoim mężem - to w ogóle mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia - wyjaśniła.

Dziennikarka zapewniła, że jej słowa nie mają związku z politycznymi przekonaniami Andrzeja Dudy. Jak podkreśliła, na świecie wiele pierwszych dam dzięki swojemu zaangażowaniu stało się dla obywateli mentorkami i wzorami do naśladowania. Jej zdaniem żonom polskich prezydentów (z wyjątkiem Jolanty Kwaśniewskiej) wciąż daleko jednak do takich postaci jak np. Michelle Obama.

Nie dotyczy to tylko jednej opcji politycznej, żeby była jasność. Po prostu zwracam uwagę na to, że wszystkie prezydentowe powinny się zabrać do roboty (...). Wybierz sobie coś i nie siedź w miejscu, dostając jeszcze za to siedzenie pieniądze - dodała.

W programie Mołek pojawił się również wątek afery z Barbarą Kurdej-Szatan i niesławnym wpisie o Straży Granicznej. Zdaniem Wellman wielu ludziom w emocjach zdarza się mówić rzeczy nie do końca przemyślane.

Niech pierwszy rzuci kamieniem, komu się to nie zdarzyło. Wszyscy tacy święci, a sami przecież mieli podobne sytuacje, kiedy emocje wzięły górę nad rozumem (…). My jednak jesteśmy bardzo szybcy o osądów i krzyżowania. W ogóle lubimy krzyżować. To jest taki dobry, katolicki naród, który bardzo lub ukrzyżowanie - oceniła dziennikarka.

