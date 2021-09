Dorota Wellman wbija szpilę "pewnej tancerce": "Jej babcię zabrała karetka. Zdążyła zrobić sobie zdjęcie, jak płacze"

buba 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak, tak, tak! Po prostu to co się obecnie dzieje, to już przesada. Wszystko ma swoje granice. Nie uważam, że powinniśmy wszyscy wyrzucić telefony i wylogować się, ale pokazywanie każdego kroku, talerza, kieliszka i dupy, to i dla mnie za wiele. Do tego jeszcze wszechobecna hipokryzja - najpierw pokazywanie idealnego ciała, wciągnięty brzuch, a później wywody o ciałopozytywności i udowadnianie na siłę, że i ja z tego idealnego ciała wyciągnę kilka fałdek - chore! Sami się w tym zapętlamy! O straconych ciążach, robieniu z tego cyrku na insta, żeby kilka dni później stać wesoło na ściance - nie wspomnę. Człowiek, który przeżywa w swoim życiu tragedie nie ma czasu i ochoty na szczegółowe relacje. Także chyba nie tędy droga, ale przecież - co kto lubi...