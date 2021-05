Dorota Wellman pozywa TVP za kłamliwy materiał w "Wiadomościach": "Czuję się, jakby mnie ktoś OBRZYGAŁ"

Nie da się nie zauważyć, że z biegiem lat Telewizja Publiczna podejmuje coraz to bardziej radykalne środki, by skompromitować TVN. TVP bierze na celownik między innymi dziennikarzy konkurencji, którzy stają się bohaterami nieprzychylnych materiałów w "Wiadomościach". Szerokim echem odbiła się między innymi zeszłoroczna nagonka na Kingę Rusin , która została nazwana "jedną z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom, jak mają żyć".

Kolejną twarzą TVN-u, która pojawiła się w głównym programie informacyjnym TVP, jest Dorota Wellman . W reportażu sprzed kilku dni wyemitowanym w "Wiadomościach" podano, że 60-latka ma szkolić starsze osoby w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu między innymi z obsługi smartfonów , za co miałaby zainkasować wysokie honorarium.

Wellman błyskawicznie odniosła się do tych rewelacji, zapewniając, że nie bierze udziału w projekcie, a informacje podane przez TVP są nieprawdziwe. Krótko później oświadczenie wydał też Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w którym przeproszono dziennikarkę i przyznano, że była ona brana jedynie pod uwagę do roli prowadzącej szkolenie. Ujawniono też, że Telewizja Publiczna nie kontaktowała się z nikim z urzędu w Opolu, by potwierdzić prawdziwość informacji na temat udziału Doroty w wydarzeniu.