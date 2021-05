"Wiadomości" ATAKUJĄ Dorotę Wellman! Chodzi o warte 700 TYSIĘCY ZŁOTYCH szkolenia

Zobacz także: Dorota Wellman: "Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego"

We wtorkowym wydaniu Wiadomości oberwało się kolejnej twarzy TVN-u. Tym razem padło na Dorotę Wellman , którą przywołano w kontekście rzekomej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. W zaprezentowanym na antenie TVP reportażu autorstwa Marcina Szypszaka poinformowano, że prowadząca Dzień dobry TVN będzie szkolić starsze osoby między innymi z obsługi smartfonów.

Prawie 700 tysięcy złotych zapłaci Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu za szkolenie między innymi z obsługi smartfonów. Kurs adresowany jest do osób powyżej 50. roku życia. Weźmie w nim udział 60 osób, a to oznacza, że przeszkolenie każdego uczestnika pochłonie ponad 10 tysięcy złotych - Dużo? Zdaniem samorządowców z Koalicji Obywatelskiej to prawdziwa okazja, tym bardziej że szkolić będzie gwiazda TVN - mogli usłyszeć w zapowiedzi prowadzącej Edyty Lewandowskiej widzowie.