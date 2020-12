Dorota Wellman przeszła koronawirusa i UDERZA W RZĄD: "Panie Premierze, to powód, żeby POSTAWIĆ WAS PRZED SĄDEM"

KKK 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Bycie lekarzem czy pielęgniarka to jest zawód, który ktoś sobie wybrał, to po pierwsze. Po drugie jak slyszalam, że pielęgniarki protestują o to co się dzieje jest ponad ich siły i już nie mogą tak dłużej ale w sumie jak dostaną więcej pieniędzy to mogą jednak pracować tak jak teraz to coś mi tu nie styka. Ja nie otrzymałam nigdy żadnej życzliwości że strony żadnego lekarza ani krzty zainteresowania. I chodze prywatnie bo na nfz to już nie byłam długie lata. Leczę się sama i szukam sama bo od nich to mogę jedynie dostać skierowanie na badanie o które poproszę bo poszukalam, że może warto. Taka prawda.