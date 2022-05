Miłość nad tulipanem: Agata Duda podlewa WŁASNĄ ODMIANĘ KWIATU szampanem (ZDJĘCIA)

Do zajęć Agaty Dudy można od niedzieli zaliczyć... "chrzciny" nowej odmiany tulipana. 1 maja prezydentowa wraz z mężem udali się do Chrypska Wielkiego, gdzie wzięli udział w XII Międzynarodowych Targach Tulipanów.

Wydarzenie miało dla 50-latki szczególne znaczenie, bowiem to właśnie jej imieniem nazwano tegoroczną nową odmianę tego pochodzącego z Holandii kwiatu. Gdy ponoć zaproponowano jej, by tulipana nazwać na jej cześć, ze względu na sentyment do tej rośliny od razu się zgodziła. To bukiet tych kwiatów podarował jej mąż podczas oświadczyn.