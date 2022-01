Andrzej Piaseczny nie wystąpił na Sylwestrze Marzeń, ale NIE ROZPACZA: "Doskonale bawiłem się u sąsiadów. MOJE SERCE NIE PŁAKAŁO"

Adam 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wszystkie" gwiazdy " PO dziś tak strasznie plują na tvp, ale dopóki TVP dawało pracę siedzieli cicho, gdy dawali na teatry, rolę było ok. Aż do momentu gdy wszystko się urwało. Czy wy myślicie ze oni ich nie lubią bo byli zmuszani do spotkań pratyjnych? 😂Urwały się znajomości, kasiorka to i plują na tvp. Polscy uważają się za naród myślący, ale jednak dopóki mają klapki polityczne na oczach to i mleko będzie czarne jak tak wypada powiedzieć.