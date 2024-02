Andrzej Sołtysik otwiera się na temat walki z DEPRESJĄ po zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN": "Dotarłem do granic, DO DNA"

:(( 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

To nie chodzi o zwolnienie ale o zwolnienie nagłe, kiedy szef ci tego nawet nie powie. Ja to przeżyłam. Zwolniono mnie niespodziewanie, nagle dla własnego widzimisię. To było 22 lata temu. Zmieniłam pracę, jestem na emeryturze ale już nie doszłam do równowagi psychicznej....