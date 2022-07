Andziaks i Luka wzięli ślub w pałacu pod Warszawą. Wiemy, ile zapłacili za nocleg dla gości!

Eloise 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Pomimo iż Andzia ładna , suknia ładna, wystroj też ładny ale zachowanie ich i to zamieszanie wokół tego wesela to jedna wielka parodia. Na live Andzia mówiła że to będzie ich dzień, wyjątkowy. A tak naprawdę to jest tylko wszystko na pokaz. Jak ktoś od nich znajomych dodał coś na insta odrazu to samo wrzucali u siebie. (Nie wiem jak to się instagramowo nazywa). Co to za wesele jak państwo młodzi na telefonie siedzą. Masakra. Mieli kamery to mogli się skupić na gościach i dać z siebie 100%. Nic tam od nich nie było na tym weselu. Wszystko chcieliby mieć na gotowo. Nawet na Vlogu ta ich weeding planerka powiedziała, że za nich wszystkiego nie zrobi. Po co im ta ochrona jak oni sami się proszą żeby portale plotkarskie o nich pisały. Myślę że oni są z tego dumni i sami dali wam gotowce. Pierwszy raz widzę że pudelek coś dodał o nich, chyba że wcześniej tego nie zauważyłam. To wesele tylko opierało się na kosztach.