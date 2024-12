Andziaks odnosi się do plotek o kryzysie w jej małżeństwie. "Czasami denerwuje nas przebywanie ze sobą"

Jeśli to żona zabiega o zasięgi, jeśli to ona ciągnie ten przysłowiowy wóz, jeśli ona jest siłą napędową tego małżeństwa, to wiadomo, że to długo nie potrwa. Ja już długo żyję i z doświadczenia wiem, że tam, gdzie to żona stara się za dwoje, tam facet rozgląda się za swoim spełnieniem. Jako mąż, jako mężczyzna i jako dostarczyciel czy to dobr, czy rozrywek. To on ma się czuć męsko, a ona ma z tych dobroci korzystać i się nim zachwycać. Wchodzenie w energię męską przez kobiety, zawsze kończy się ich płaczem. Bo była taka hop do przodu. Oni tego nie lubią i nie lubią czuć się gorsi. Kobieta to kobieta, ona ma swoją rolę, a on swoją. W życiu tego nie zmienimy choćbyśmy chodzili na uszach.