KRYZYS u Andziaks i Luki? "On robi wszystko Z PRZYMUSU". Celebrytka wyjaśnia

To nie bzdury tylko ludzie piszą co widzą. Nikt Wam nie życzy źle ale Andziaks to słychać , widać, że relacja jest napięta.Kiedys Luka lubił dużo mówić , był wesoły a teraz widać w jego oczach strach jak ma potwierdzić że jakas setna rzecz setna już laska jest piekna i Twój wzrok na nim ani nie próbuj mieć innego zdania. Przykład chcesz to jak podsumowałas jego pocałunek uf to było tak okrutne. Możesz mówić że jest ok ale mimika wyraz oczu oraz słowa są mocniejsze. Wszyscy Wam dobrze życzą i nie piszą tego ze złością tylko z troską o Was. Pozdrawiam Was.