Andziaks ozdobiła willę na święta

Z czasem, z miłości do świąt, uczyniła także biznes. Do tej pory w jej sklepie można było kupić świece w świątecznych zapachach, a w tym roku ukazała się kolejna edycja jej kalendarza adwentowego , za który trzeba zapłacić 750 zł .

I kolejna choinka wjeżdża. No, ja nie wierzę – miała być jedna, później pomyślałam, że będą dwie, a wjeżdżają trzy. (...) Co tutaj się dzieje? Nie spodziewałam się, że będzie aż tak pięknie. Jak Luka wróci, to dozna szoku - mówiła podekscytowana. Już poszło tyle kompletów lampek na to wszystko, a jeszcze nie wszystko jest ubrane. Nie poinformowałam, że aż tyle choinek będzie, bo sama się nie spodziewałam, ale to nic, jest początek grudnia, zdążymy - dodała.