Andziaks ruszyła ze sprzedażą kalendarzy adwentowych. Fani nie dowierzają: "Cena KOSMOS"

Czy to się komuś podoba, czy nie, Andziaks jest obecnie jedną z największych gwiazd Internetu. 27-latka wykorzystuje w pełni swoje "pięciu minut", dzięki czemu może pławić się w luksusach. Twórczyni internetowa, która na zakupy designerskich ciuszków lata do Paryża, w tym roku wprowadziła się z Luką do gigantycznych rozmiarów willi, która służy im jako tło do nagrywania filmów na Youtube'a. Dodatkowo majętna celebrytka skrupulatnie uzupełnia asortyment swojego internetowego sklepu.

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kalendarze adwentowe to również znakomity sezonowy biznes, zwłaszcza kiedy można pochwalić się autorską linią świeczek czy kosmetyków. Nic dziwnego, że ten sektor od kilku lat skutecznie opanowuje Andziaks, która zdecydowanie nie może narzekać na brak zainteresowania fanek. Właśnie ogłosiła, że jej "końcoworoczna" tradycja zostanie podtrzymana.

Wielbiciele najbardziej magicznego okresu w ciągu roku mogą spać spokojnie. Andziaks zbiera już zamówienia na kalendarze wypełnione produktami jej autorskiej marki Twinkle oferującej kosmetyki czy świecie zapachowe. Osoby odliczające przez wszystkie grudniowe dni do świąt mogą zaopatrzyć się w wersję z 24 okienkami, która zawiera m.in świece, wosk zapachowy, krem do rąk, zawieszkę do samochodu czy zapałki w szkole. Cena tego kalendarza wynosi... 750 złotych.

Stworzyłam kolejny kalendarz adwentowy! - napisała Angelika. Ekskluzywny, elegancki, przepełniony magią Świąt Bożego Narodzenia - taki właśnie jest nasz zupełnie nowy kalendarz adwentowy Twinkle Candle! Poczuj dziecięcą radość i każdego dnia odkrywaj nowe zapachy oraz kosmetyki naszej marki. Kalendarz zawiera 16 pełnowymiarowych produktów!

Pod postem reklamującym kalendarz zapachowy wnet zaroiło się od komentarzy. Komentujący byli zgodni co do tego, że jego cena jest mocno wygórowana.

Na stronie można poczytać, co będzie w środku, za taką cenę nie powala np. zawieszka do samochodu, zapałki, wosk itp…; Kalendarz dla bogatych ludzi, niestety nie dla przeciętnych; Wow! Piękny kalendarz, niestety jest jedynie dla osób wybranych, które nie mają ważnych wydatków. A szkoda… No, ale tak to jest, jak nowobogactwo wydaje produkt.; Cena w kosmos - pisali.

A Wy skusicie się na zakup kalendarza Andziaks?

