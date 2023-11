Andziaks wydała świąteczną piosenkę. Zdania internautów MOCNO PODZIELONE: "Przecież to nawet nie brzmi jak ona..." (WIDEO)

Widz 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Dziewczyna wykorzystuję swoje pięć minut. To YT, jakieś tam świeczki teraz piosenki a z czasem pewnie po mamusi zgarnie biznesy i pieniążki się zgadzają...a jej chłopak? Swój kanał wypromował na niej i oprócz wykorzystywania dziecka do reklam to nie ma głowy do niczego. Ani ambicji ani smykałki do biznesu ani polotu...tylko patrzeć jak zamieni go na jakiegoś bogacza.