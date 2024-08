Andziaks zachwala uzdrawiającą dietę 600 kcal dziennie. Internauci GRZMIĄ: "Szerzenie takich głupot jest czymś karygodnym"

Andziaks zachwala post Dąbrowskiej

Wszystko, co mamy złe w organizmie, jest wywalane. Jeżeli mamy jakieś komórki rakotwórcze, to wszystko nasz organizm zjada , bo w pewnym momencie przez to, że mamy 600 kcal dziennie, on się żywi tymi złymi rzeczami. Nie chcę mówić, że to jest dobre czy nie. Mnie to działało - dodała.

Andziaks w ogniu krytyki internautów

Andzia, co ty za głupoty gadasz... Jestem terapeutą, spotykam się z zaburzeniami odżywiania praktycznie codziennie, szerzenie takich głupot, jak pozytywy z tak wyniszczającej diety jak i to, że komórki rakowe po niej znikają, jest czymś karygodnym. Jesteśmy odpowiedzialni za słowo wypowiadane w internecie, a to, co tu jest promowane to coś strasznego; 600 kcal to zapotrzebowanie kaloryczne dziecka. Jak przejdziesz w skrajność, to zawsze będzie efekt jojo. Aktywność fizyczna, zdrowa i zbilansowana dieta i dotrzesz do wymarzonej sylwetki; Przy takim aktywnym trybie życia dieta Dąbrowskiej nie jest wskazana, ponieważ jeżeli jesz 600 kcal, a spalasz 3000 kcal, to masz zbyt duży deficyt kaloryczny - czytamy w komentarzach.