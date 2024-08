Andziaks ostro DEMENTUJE plotki o drugiej ciąży. "Od wielu lat jest mi WKŁADANE to dziecko do brzucha"

Adziaks ostro odpowiada na spekulacje o ciąży

Wczoraj napisała nawet do mnie moja przyjaciółka i pyta mnie: "Czy ja o czymś nie wiem, bo detektywi na TikToku piszą, że jesteś w ciąży". I ja sobie myślę "Boże". Od wielu lat jest mi wkładane to dziecko do brzucha, są jakieś podchody robione. (...) No zazdroszczę dziewczynom, które mają płaski brzuch, ale ja takiego nie mam. Jak stoję albo leżę, to jest trochę inaczej, bo ten brzuch jest gładszy, a jak siedzę, to zawsze mam brzuszek. Widziałam nawet takie zdjęcie z restauracji, jak siedzę, bo jak się nażrę, nawet niedużo, to mnie wzdyma. Jak siedzę, to to może tak wygląda, jakbym była w ciąży, ale nie jestem. Jak będę, to na pewno się dowiecie - wyjaśniła.