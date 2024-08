Tak Andziaks urządziła swój ogród: wielki basen, palmy i podświetlane jacuzzi (ZDJĘCIA)

Riki🇵🇱🇵🇱�... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Promują ich te same służby co wypromował owsiaka, buddę, powagowanych itp. Zwyczajnie odkryli następne źródło do krojenia jeleni na YouTubie i podstawiają a następnie promują takie postaci by za jakiś czas czerpać z nich zyski. Przez owsiaka okradają ludzi o dobrym sercu, przez buddę kroją chciwych, robiąc dziwne loterie sprzedając na nie bilety. Jak podali to losowanie na kanale buddy oglądało 700000 ludzi czyli niech każdy z nich średnio zapłaci za bilet loteryjny 100 zł/bilety były od 40 do 200zl/ to daje sumkę 70 000 000 zł. Z tego niech wydadzą 3 miliony na jakieś autka i są do przodu 67 milionów. Powagowani zarabiają dla nich na reklamach, a reszta stopniowo jest promowania do swojej roli. Tak samo ci podróżnicy, oni wszyscy są sponsorowani i reklamowani w różnych mediach po to by przynosić zyski sponsorom.