Andziaks pochwaliła się CIĘŻARÓWKĄ pełną ogrodowych roślin: "242 tuje, 115 hortensji, kilka cisowych kul, a to wciąż nie wszystko" (ZDJĘCIA)

Ta kobieta nie pracuje w ogóle tylko nagrywa kiedy jej się zachce i na taki hajs bo ludzie ja oglądają,tak samo jej maz luka zamiast w domu coś porobić to on tylko Zakupy, wczasy ,dziecko odebrać z przedszkola jak typowa kobieta się zachowuje,a ludzie go chwała,a ten facet ma tyle wolnego bo też nagrywa w domu nic nie zrobi ,tylko albo budowlance,albo pani sprzątająca,a jak Andzia zachce się orzetec kurze to bierze kamerę ,żeby ludzi widzieli,że taka,,wspaniała z niej pani domu,, nie cyrk