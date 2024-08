Andziaks pochwaliła się OKAZAŁYM placem zabaw przy swojej willi: zjeżdżalnia, domki do zabawy, ścianka wspinaczkowa. Bajka? (ZDJĘCIA)

Powiem wam, że ja się długo zastanawiałam, co będzie fajniejsze dla Charlie. Czy taki domek, do którego będzie mogła wchodzić, gdzie będzie mogła się bawić lalkami, gdzie będzie miała jakiś stoliczek, czy plac zabaw. Patrząc po moim dziecku stwierdziłam, że plac zabaw będzie idealny, bo Charlie jest szalona, ona uwielbia biegać, skakać. Ja jak byłam mała, to kochałam place zabaw, bawiłam się codziennie od rana praktycznie do wieczora, jak tylko miałam wakacje, czy wracałam z przedszkola, a jednak teraz nie jesteśmy w stanie zapewnić tego Charlie, że mieszkamy w bloku, ja ją wypuszczam na podwórko i ona sama lata. To już nie są te czasy, dlatego stwierdziłam, że chciałabym właśnie, żeby w naszym ogrodzie powstał taki plac zabaw, gdzie Charlie będzie miała coś podobnego, co ja miałam w dzieciństwie, ale swoje, na swoim podwórku. Mamusia się cieszy bardzo - powiedziała niemniej podniecona Andziaks.