Aneta Glam eksponuje dekolt w czerwonej mini, tuląc się do 72-letniego MILIARDERA! Ładna z nich para? (FOTO)

Pola 3 min. temu

Na tym zdjeciu w czerwonej sukience to widac, ze dziadek juz faza geriatryczna i nie wiele wie o co chodzi. A to dopiero poczatek. W USA dziadki to naprawde szybko starzeja sie. 75 lat i juz chodza w pampersach z balkonikami.