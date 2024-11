Aneta Glam pręży się w skąpym bikini

Aneta Glam zyskała rozpoznawalność za sprawą programu "Żony Miami". Obdarowana długimi nogami i obfitym biustem blondynka, która szczyci się smykałką do organizowania wystawnych przyjęć i słabością do wszystkiego, co ekskluzywne, wyraźnie polubiła medialny szum wokół siebie, dlatego usilnie nie pozwala o sobie zapomnieć.