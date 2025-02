Aneta Kręglicka w bieli. Tak wyszykowała się na bal charytatywny

Operacje plastyczne piersi od lat budzą kontrowersje, a polskie celebrytki coraz chętniej dzielą się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Dla jednych to spełnienie marzeń, dla innych decyzja, której z czasem zaczęły żałować. Co skłania je do ingerencji w wygląd i dlaczego niektóre zmieniły zdanie?