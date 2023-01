Aneta Zając zaskoczyła NOWĄ FRYZURĄ. Zdecydowała się na ostre cięcie: "Maturzystka gotowa na studniówkę" (FOTO)

Aneta Zając gości w rodzimych mediach już od wielu lat, a część widzów wciąż wspomina jej pamiętny związek z Mikołajem Krawczykiem . Dziś to tylko przeszłość, a aktorka nadal grywa w serialach, rozbudowując swoje portfolio. Naturalnym przedłużeniem jej kariery stał się też Instagram, gdzie zaskoczyła już niejedną metamorfozą.

Aneta Zając zmieniła fryzurę. Fani nie mogą wyjść z podziwu

Choć na co dzień Aneta Zając skupia się raczej na pracy na planie i coraz rzadziej gości na łamach portali plotkarskich, to jej fryzjerskie rewolucje budzą spore zainteresowanie. Przez lata blond włosy do ramion stały się znakiem charakterystycznym aktorki, która nie stroi jednak od zmian. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej.