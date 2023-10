Angelika Mucha przyjaźniła się ze Stuu Burtonem. Odpowiada na pytanie internautów, czy WIEDZIAŁA o tym, co robili

karmela 41 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Nie bronię takich zachowań i nigdy nie będę bronić. Kiedyś koleżanka mi pokazała korespondencję jej córki 14 latki ze znajomymi. Dziewczyna problematyczna z epizodami mefedronu itd więc matka śledziła wiele kwestii. Tam były w większości same takie wulgaryzmy. Z chłopakiem z klasy który się jej podobał pisała takie teksty, że chyba żaden film dla dorosłych nie ma takiego natężenia takich odzywek i opisów. Koleżanka rozmawiała z córką - przecież to jest normalne wszyscy tak piszą. Ja nie wiem czy my dorosli w ogóle zdajemy sobie chociaż częściowo sprawę co dzieje się w świecie młodzieży do którego nie mamy tak naprawdę żadnego dostępu. I że te same dzieci, które w domu i do sąsiadów są miłe, układne i kulturalne - do siebie na wzajem używają takiego języka i takich form komunikacji i uważają, ze to jest cool