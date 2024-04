Angelina Jolie oskarżyła Brada Pitta o PRZEMOC. Teraz media donoszą o potajemnych nagraniach. "Jest gotowa, aby je wykorzystać"

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No cóż... w kryzysowych chwilach ja nie nagrywam męża, jego kryzysy i awantury przecież niemal zawsze mnie zaskakują i jakoś nie w głowie mi wtedy nagrywanie tylko wyjście z kryzysu! A jeśli nawet pomyślałam o nagrywaniu to przecież boję się, że by zauważył i nie wiem co by w takiej sytuacji zrobił. No ale bywają sytuacje, że on mnie nagrywał, zostawił ukrytą kamerkę, próbował sprowokować... Jak bym dostała jego nagrania pewnie miałabym najlepsze materiały na niego no ale one w związku z tym są przez niego ostatecznie usuwane. Trochę więc nie wierzę w większość takich nagrań. Jak ktoś ciekawy dlaczego nadal z nim jestem to od kilku lat przestał pić, więc liczę że do następnego razu nie będzie ani razu ;) sama nie wiem czego się boję