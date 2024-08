Angelina Jolie "przyłapana" podczas opuszczania weneckiego hotelu u boku rapera

Sad 29 min. temu zgłoś do moderacji 12 5 Odpowiedz

Dziewczyny, rozstałam się z facetem, który jak wiele w zachowaniu wskazywało był narcyzem. Rozstałam się z nim na tyle wcześnie, że mam poczucie, że nie rozwinął spektrum złych zachowań. Ewakuowałam się w czas. Wiedząc jak traktował ludzi w przeszłości, a i tak było to już drugie rozstanie po powrocie 10msc temu…Jednak teraz dobijają mnie myśli, że może jednak się zmieni. Na dodatek prawdopodobnie ma już kogoś, bardzo podobnego do mnie. Mimo, że od 5 tyg. z każdym dniem było coraz lepiej, to ta wiadomość dziś rozłożyła mnie na łopatki. Macie coś na pocieszenie? Ja wiem, że to wszystko ‚nie jest warte’ i minie, ale stan emocjonalny jest jaki jest. I w tym momencie jakąkolwiek otuchą potrzebna aby to przeżyć.