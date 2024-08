Ojciec Angeliny Jolie zamierza doprowadzić do jej rozejmu z byłym mężem: "Chcę, żeby Brad zakończył ten NONSENS"

Moim zdaniem 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Najgorzej jak się starzy wtrącają do dzieci. To są 50 cio letnie dorosłe osoby. Jeżeli własne dzieci nie chcą widzieć ojca to musiało być grubo. I jeszcze córka zrezygnowała z nazwiska.