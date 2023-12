Angelina Jolie REZYGNUJE z aktorstwa? 48-latka chce porzucić Hollywood i przeprowadzić się do Kambodży

Życie Angeliny Jolie od lat stanowi obiekt zainteresowania mediów. Choć niegdyś gwiazda uchodziła w Hollywood za skandalistkę, dziś spełnia się jako matka gromadki pociech oraz poświęca działalności charytatywnej. Sporo emocji budzi sądowa batalia aktorki z Bradem Pittem , z którym rozstała się w 2016 roku we wrogich stosunkach po wspólnych prawie 12 latach.

W przyszłym roku na ekrany kin trafi biografia legendarnej śpiewaczki operowej Marii Callas, w którą przyszło się wcielić właśnie Angie. Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatni projekt filmowy, w który zaangażowała się gwiazda, a tak przynajmniej zasugerowała sama zainteresowana w najnowszym wywiadzie.

Angelina Jolie pożegna się z Hollywood? Aktorka ma dosyć Los Angeles i pragnie przenieść się do Azji

Jolie dała do zrozumienia, że ​​zamierza na dobre rzucić aktorstwo. 48-latka ujawniła jednocześnie, że planuje opuścić "niezdrowe" Los Angeles i "spędzić więcej czasu" w Kambodży po tym, jak "utraciła możliwość swobodnego podróżowania" po zaciekłej walce rozwodowej z Pittem.

Aktorka opowiedziała o swojej niechęci do Hollywood w najnowszym, styczniowym wydaniu "Wall Street Journal". Gwiazda oceniła, że ​​jest to "płytkie" miejsce, przyznając, że prawdopodobnie nigdy nie zostałaby aktorką, gdyby dziś miała wejść do przemysłu filmowego. Angelinie nie odpowiada też fakt, że społeczeństwo "oczekuje" od niej dzielenia się intymnymi szczegółami swojego życia osobistego, które wiążą się z byciem sławną osobą.