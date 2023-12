Angelina Jolie w czarnym garniturze popija kawę w towarzystwie swoich dzieci. Stylowa z niej mama? (ZDJĘCIA)

Angelina Jolie to jedna z najbardziej znanych i utalentowanych aktorek Hollywood. Na przestrzeni lat gwiazda przeszła ogromną metamorfozę, zarówno wizerunkową, jak i mentalną. Z uwodzicielskiej buntowniczki, która kolekcjonowała noże i nosiła wisiorki z krwią ukochanego , stała się stateczną mamą gromadki dzieci i aktywistką społeczną.

Mimo to w ostatnich latach Angelinie nie udało się uniknąć skandali. Media nieustannie rozpisywały się o jej burzliwym rozwodzie z Bradem Pittem i zaciętej walce o prawa do opieki nad szóstką pociech: Maddoxem, Paxem, Zaharą, Shiloh, Knoxem i Vivienne.

Aktorka konsekwentnie dążyła do tego, aby pozbawić byłego męża władzy rodzicielskiej . Ostatecznie sąd uznał, że dzieci pozostaną przy matce, ale ojciec także ma prawo się z nimi widywać.

Angelina Jolie spędza czas z dziećmi

Po trudnym okresie związanym z rozwodem Jolie postanowiła skupić się na dzieciach i pracy charytatywnej. Ostatnio dała nawet do zrozumienia, że planuje opuścić Hollywood i osiedlić się w Kambodży.

Póki co aktorka nadal rezyduje w Kalifornii. W sobotę tuż przed świętami gwiazdę widziano w Los Angeles, gdy szła z dziećmi - 18-letnią Zaharą i 15-letnim Knoxem do kawiarni. Po jakimś czasie opuścili lokal z kubkami kawy na wynos i udali się do zaparkowanego nieopodal samochodu.