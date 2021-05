Brad Pitt WYGRAŁ w sądzie z Angeliną Jolie! Eksmałżonka nie zdołała pozbawić go praw rodzicielskich

Trudno nie zasmucić się, gdy zdamy sobie sprawę, że długość trwania pożycia małżeńskiego Angeliny Jolie i Brada Pitta została już trzykrotnie przebita przez okres, w którym byli małżonkowie ciągają się po sądach. Wygląda jednak na to, że ich publiczne cierpienie już niedługo będzie mogło się zakończyć. Właśnie zapadł wstępny wyrok w sporze o przyznanie praw do opieki nad dziećmi pary.

W środę informowaliśmy Was, że Angelina Jolie próbuje odwołać sędziego, który nie dopuścił dzieci pary do składania zeznań. Aktorce nie udało się jednak wystarczająco szybko znaleźć kolejnego kandydata, bowiem wyrok już zapadł. Nie jest to wyrok, który wymarzyła sobie Jolie.