Angelina Jolie przekazała sądowi TAŚMY obciążające Brada Pitta! "Jest naprawdę ZDESPEROWANA"

Wrr 12 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Ojciec to zawsze będzie ojciec więc po co wciąga w to dzieci.To że ma do niego pretensje takie sprawy załatwia się z klasa między dorosłymi zawsze z myślą w pierwszej kolejności o dzieciach.Dzieci maja oboje rodziców i oboje tak samo kochają i już nieważne czy są razem czy nie.Wiec jeżeli tak by jej zależało na dzieciach jak niektórzy to piszą to nie wysyłałaby dzieci do sądu i prawników żeby składały zeznania bo to je obciąży emocjonalnie i przejdą dzięki niej przez piekło.Szkoda że najmniej ważne są dzieci a dorośli szarpia się co trafia najbardziej w nie.