Maddox ZEZNAWAŁ przeciwko ojcu: "Mówił o Bradzie NIEPOCHLEBNE rzeczy"

Anna 18 min. temu

I to jest wlasnie czytac o szczesliwych malzenstwach, ich wspanialym zyciu a nawet ich podziwiac i moze poczesci zazdroscic wszystkiego. A tak naprawde to jest zupelnie inaczej, cala prawda jest ukrywana do czasu jak wszystko nie prysnie i nie ma sie juz checi dalej udawac klamac przed swiatem. Nie ma ludzi idealnych i nie ma tez takiego idealnego szczesliwego zycia. Nigdy nie wierzcie we wszystko co czytacie i ogladacie.