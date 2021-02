Angelina Jolie prawi o macierzyństwie na łamach brytyjskiego "Vogue'a": "NIE JESTEM W TYM DOBRA"

Zofia 7 godz. temu zgłoś do moderacji 220 4 Odpowiedz

Żadna matka nie jest dobra po latach kiedy dorastamy i zakładamy własne rodziny. Widzimy jak wiele błędów popełnili nasi rodzice i zakładamy że my będziemy lepszymi matkami, tych błędów nie popełnimy. Życie pięknie nas weryfikuje, popełniamy czasem jeszcze gorsze błędy niż nasi rodzice. I kiedy naszej mamy już z nami nie ma, otwierają się nam szeroko oczy i uświadamiamy sobie najczęściej, że nasze matki i ojcowie to bardzo dobrzy rodzice i pojawia się zwątpienie, że może my tacy nie jesteśmy. I tak ma każde pokolenie i to jest zdrowe. Grunt to dobre intencje i chęć bycia dobrym rodzicem. A błędy? Błędy popełnia każdy, na starość jak zostaniemy babciami i dziadkami to jest to miłe wspomnienie i uczucie spełnienia. Nigdy nie wątpcie we własne umiejętności rodzicielskie drogie młode mamy i drodzy młodzi ojcowie. Wasze dzieci i tak was kochają właśnie za to nieidealne życie. Szczęście to uśmiech dziecka, a tego nie zapewni nikt prócz kochającego rodzica.