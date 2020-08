Angelina Jolie celowo opóźnia rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej opieki nad dziećmi? Brad Pitt jest WŚCIEKŁY

Jeszcze kilka lat temu Angelina Jolie i Brad Pitt uchodzili za jedno z bardziej zgodnych małżeństw w Hollywood. Niestety, prawda okazała się zgoła inna, a z pozoru idealna para rozwiodła się w kwietniu minionego roku. Jak to w przypadku gwiazdorskich duetów bywa, aktorom nie udało się uniknąć publicznego prania brudów. W efekcie do mediów szybko przedostały się informacje dotyczące problemów Brada z agresją i alkoholem , a także doniesienia o manipulatorskich zapędach jego byłej żony.

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

Choć od ponad roku gwiazdorzy są rozwodnikami, wciąż spotykają się w sądzie. Jolie i Pitt nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących majątku oraz pociech. W poniedziałek w kontekście ich sądowych przepychanek znów zrobiło się głośno, bowiem Angie zażądała odwołania prywatnego sędziego, który od lat prowadzi sprawę rozwodową zwaśnionych byłych małżonków. Według aktorki sędzia John W. Ouderkirk zaangażowany jest w te same sprawy, co adwokat Pitta, co rodzi konflikt interesów. Prawnik reprezentujący aktora opowiadał się ponoć między innymi za interesami finansowymi sędziego Ouderkirka oraz przedłużeniem jego nominacji.