Angelina Jolie rozstała się z Bradem Pittem DLA DOBRA DZIECI: "Wciąż skupiam się na ich uzdrawianiu"

Widać po dennych artykułach o nich, jak nierówno traktuje się kobiety i mężczyzn. Wszyscy przypisują jej winę za rozstanie- że apodyktyczna, torturuje go psychicznie i inne takie. A jakoś wszyscy zapomnieli, do czego on się przyznał, że jest uzależniony od alkoholu. Mieliście kiedyś w domu alkoholika? Albo może Wasi koledzy mieli ojca, który był alkoholikiem? Nikomu z Was chyba nie przyszło do głowy obwiniać żonę tego alkoholika za rozstanie. Raczej wszyscy się dziwili, że tak długo z nim żyje. A do tego zdaje się, że Brad zabrał się za rękoczyny i to wobec dzieci. Mimo to i tak wszyscy plują na nią. Nieprawdopodobne.