Angelina Jolie z wyrośniętymi Shiloh i Paxem odwiedza studio nowojorskiego artysty (ZDJĘCIA)

sting 34 min. temu zgłoś do moderacji 18 19 Odpowiedz

Mierz siły na zamiary, a nie zamiar na siły. Dzieci potrzebuja uwagi matki i ojca, a sama matka nie jest w stanie zastąpić dzieciom ojca. Własnego ojca odrzuciła, ojca Brada Pitta (i jego matkę) też, odrzuciła samego Brada Pitta, jaką trzeba mieć zaburzoną mentalność, żeby uważać sie za króla słońce, królową ula, a nawet gwiazdę...bo grało się w filmach, pozowało do zdjęć...nie jest samowystarczalna, widac, że zatrudnia ochronę, ale to ludzie do wynajęcia...pójdą do swoich domów