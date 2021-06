Angelina Jolie złożyła wizytę BYŁEMU MĘŻOWI! Uważa, że rozwód był największym błędem jej życia

Na długo, zanim duet Brangelina zachwycił świat wspólnymi występami na czerwonych dywanach, serce Angeliny Jolie należało do innego mężczyzny. Jedynym facetem na Ziemi, który na zawsze będzie mógł cieszyć się tytułem pierwszego męża pięknej aktorki, jest Jonny Lee Miller. Choć para wytrzymała ze sobą tylko nieco ponad rok, to do dziś udało im się utrzymać przyjacielskie relacje. Są one na tyle serdeczne, że niektórzy zaczynają podejrzewać, jakoby Jolie i Miller po ponad 20 latach znowu mieli się ku sobie.