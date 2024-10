Angelina Jolie zadaje szyku na Festiwalu Filmowym w Londynie. Na miejscu wspierał ją o 9 lat młodszy raper

Zobaczie, taki Brad pitt kiedyś byłby w związku tylko z topowymi aktorkami, gwinetami patrowami, anistonami, angelinami jolie. Dziś nikomu nieznana, z wątpliwą uroda jakas no właśnie nawet nie wiadomo kto. Johnny depp, to samo - kiedyś u jego boku największe sławy, kate Moss, winona ryder, vanessa paradis, Juliette lewis, dziś jakieś nieznane "modelki" z bloku wschodniego (nikt ich kariery modelingowej nie widzial). Al pacino, kiedyś topowe aktorki, Diany Keatony i inne zakochane w nim bez pamięci, dziś jakas wątpliwej urody nie wiadomo kto. U kobiet jest tak samo - kiedys partnerzy znane gwiazdy, dzis chloptasie ktorych nikt nie zna. Efekt starzenia sie i systematycznego tracenia na wartosci na rynku matrymonialnym. Niewazne jak bogaci sa, jak slawni i jak piekni - dzis zadne znane nazwisko ich by nie chcialo. Dla takiego Brada pitta młoda wschodząca gwiazda która wygrywa nagrody filmowe albo muzyczne to ZA WYSOKIE PROGI. Zadna przykladowa Taylor swift się z nim nie umówi. A kiedyś by się dala za to pokroić. Jenna Ortega jak pojawily sie plotki ze spotyka sie z Johnnym Deppem od razu zaprzeczyla mowiac ze nie zna czlowieka tak jakby to byla jakas ujma w ogole pomyslec ze by na dziadka poleciala. Heh. Myślę że dla gwiazd taka degradacja na przestrzeni lat gdy przeszli od romansow z absolutnym TOPEM tego świata do spotkan z nieznanymi, srednio ladnymi bez sukcesow przypadkowymi ludźmi to musi być bolesne doswiadczenie