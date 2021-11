Angielska premiera "House of Gucci": fruwająca peleryna Lady Gagi, błyszcząca Salma Hayek, aksamitny Jared Leto... (ZDJĘCIA)

Zaraz obok widowiskowej Diuny i gwiazdorsko obsadzonego Eternals jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku jest House of Gucci. Dzieło Ridleya Scotta to historia zamordowanego w 1995 roku wnuka założyciela znanego na całym świecie włoskiego domu mody. Film może pochwalić się znakomitą obsadą, która z pewnością przyciągnie do kin tłumy fanów.