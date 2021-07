Lady Gaga jako "czarna wdowa" i Adam Driver w ZWIASTUNIE "House of Gucci" (WIDEO)

"House of Gucci" to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Najnowszy film Ridleya Scotta opowie historię Maurizio Gucciego - wnuka założyciela legendarnego włoskiego domu mody, który w 1995 roku został zastrzelony pod swym biurem. Do zdarzenia doszło tuż po tym, jak Gucci uzyskał prawa do zarządzania rodzinną marką.