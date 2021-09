Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" OCHRZCILI CÓRKĘ! (ZDJĘCIA)

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak wzięli udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". I chociaż wielu widzów twierdzi, że takie programy to zwyczajna ustawka, ta para to jednak dowód na to, że w show można znaleźć prawdziwą miłość. Anita i Adrian po programie doczekali się już nawet dzieci: synka oraz córeczki, która przyszła na świat w lipcu ubiegłego roku.