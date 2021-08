Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" CAŁUJE Laurę i świętuje rocznicę: "Te 365 dni były DAREM"

Maciesz dziękuje ekspertom ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , mimo że to nie oni dopasowali go do Laury.

Jedyne co mogę dodać, to ogromnie się cieszę za szansę, którą dałem sobie. Magdzie, Piotrowi, Panu Profesorowi i ekipie podziękować za to, że uwierzyli w moją osobę, kwalifikując mnie do programu i dali kopa do dalszego działania. I za to, że Laura też się tam znalazła - bez was ciężko byłoby mi ją odnaleźć na tym Śląsku - napisał.