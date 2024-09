anja rubik

Moze poogladajcie filmy z wybiegow z nia to ocenicie czy jest taka zla. Jest swietna i ma wyjatkowy sposob poruszania sie. Zapewne przez te dlugie nogi. Nie dziwie sie, ze projektanci ja rozchwytywali, bo umie prezentowac to co nosi. Na wybiegu wyglada ikonicznie, zwlaszcza w ultra kobiecych ciuchach. Niestety w realu ubiera sie jak facet, co jej figurze ani urodzie wcale nie sluzy. Ubrana w olowkowe sukienki i spodnice robi niesamowite wrazenie, ale ona woli taki styl i nic nie poradzisz.